Люблинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сергея Галахова, который в январе застрелил молодую женщину, читавшую на улице рекламу через мегафон. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Суд обязал Галахова выплатить родственникам убитой более 2,26 миллиона рублей компенсации.

В январе 2016 года на Совхозной улице в Люблине из окна жилого дома застрелили молодую женщину. Ей было 25 лет, и она читала рекламные объявления через громкоговоритель. По словам очевидцев, в нее из окна ближайшего дома выстрелил мужчина. Прохожие занесли девушку в ближайший магазин, где она скончалась от полученных ранений. Мужчина позже пояснил, что его раздражала громкая реклама и что он несколько раз кричал из окна, чтобы промоутер не пользовалась мегафоном.