Обновлено: добавлена информация о ликвидации пожара.

В административном здании на юге Москвы случился пожар. Из здания по адресу 1-й Дорожный проезд, 4, строение 1, где согласно открытым данным, расположен автосалон Kia, были эвакуированы около 150 человек. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

Источник в экстренных службах сообщил о двух взрывах в камере покраски. Пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. «Силами пожарно-спасательных подразделений из загоревшегося административного здания по адресу 1-й Дорожный проезд, 4, строение 1 были эвакуированы порядка 150 человек. Мероприятия по тушению пожара продолжаются», — сказал собеседник агентства.

UPD (17:53): Пожар ликвидирован, пострадавших нет, передает информагентство «Москва».

«Пожар в административном здании в 1-м Дорожном проезде, 4, строение 1 ликвидирован в 17:36. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ЦУКС.