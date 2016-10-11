Российское правительство решило снять запрет на поставку косточковых и цитрусовых фруктов из Турции. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Когда соответствующее решение вступит в силу, турецкие компании смогут вновь поставлять на отечественный рынок апельсины, мандарины, персики, абрикосы и сливы. По словам Путина, в 2015 году объем их продаж в России составил 500 миллионов долларов. Глава страны предполагает, что возвращение турецких фруктов в продажу приведет к снижению цен.

В конце 2015 года Россия ввела против Турции санкции из-за отказа Анкары извиниться за инцидент со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина запретил российским туроператорам продавать путевки в Турцию, а российским компаниям — нанимать на работу граждан этой страны. Также вне закона оказались чартерные рейсы на турецкие курорты и поставка в Россию турецких товаров: фруктов, овощей, мяса птицы и соли. В июне 2016 года отношения между странами начали налаживаться, а в июле туркомпаниям вновь разрешили организовывать отдых россиян в Турции.