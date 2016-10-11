Роскомнадзор пригрозил ограничить доступ к сайту проекта «Дети-404», занимающегося помощью ЛГБТ-подросткам, если в течение суток с него не удалят противоправную информацию. Об этом администратор ресурса Елена Климова рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Основанием для блокировки ресурса выступает решение Центральной районного суда Барнаула от апреля 2016 года. Он заключил, что на сайте размещена «информация, явно пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения среди детей, а именно — гомосексуализм среди мальчиков, лесбиянство среди девочек, бисексуальные отношения среди детей». Какие именно материалы противоречат закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ни в суде, ни в Роскомнадзоре не уточнили.

По словам Климовой, если доступ к сайту в России все-таки ограничат, то пользователям придется пользоваться средствами для обхода блокировок. Создавать зеркало ресурса не планируется.