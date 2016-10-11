Объединение «За права человека» и Московская Хельсинская группа стали победителями конкурса движения «Гражданское достоинство», распределяющего президентские гранты для правозащитных некоммерческих организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Движение Льва Пономарёва «За права человека» получит более 5,5 миллиона рублей на проект «организации медиативной деятельности для налаживания диалога общества и власти». Вместе с тем Московская Хельсинская группа, возглавляемая Людмилой Алексеевой, получит около 2 миллионов рублей на «повышение потенциала и эффективности российского правозащитного движения».

Также грант в миллион рублей выделят православной благотворительной организации «Инок» на защиту прав заключенных в колониях Ставропольского края. Кроме того, организация Русской православной церкви «Милосердие» получит 2,85 миллиона рублей на помощь бездомным.

Всего в 2016 году «Гражданское достоинство» распределит между некоммерческими организациями 500 миллионов рублей.