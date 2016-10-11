Главное следственное управление министерства внутренних дел по Москве завершило расследование дела о хищении более 330 миллионов рублей при строительстве станции столичного метро «Шипиловская». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемыми по делу проходят заместитель генерального директора ОАО «Трансинжстрой» Александр Сёмин, руководитель планово-экономического отдела этой же компании Вадим Ржанов, председатель совета директоров ОАО «Мосметрохолдинг» Игорь Орлов и гендиректор компании Александр Смирнов. Обвинения также предъявлены главному инженеру СМУ-154 Дмитрию Зайцеву и руководителю расчетно-экономического отдела этого управления Светлане Ширяевой.

Шестерым фигурантам дела предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере»). Двое из них признали вину, при этом защита остальных утверждает, что само преступление не имело места. Отмечается, что в этом деле долгое время не было пострадавшей стороны. Вместе с тем незадолго до завершения расследования ею было признано ОАО «Трансинжстрой», тем не менее все еще неизвестно, был ли с его стороны подан иск.

О мошенничестве при строительстве станции «Шипиловская» стало известно в октябре 2015 года. Уточняется, что в 2007 году главное контрольное управление Москвы заключило со строительной компанией контракты на сумму более 26 миллиардов рублей. Генеральный подрядчик тогда заключил субподрядные договоры, при этом некоторые из субподрядчиков были ему подконтрольны, что, по данным следователей, позволило завышать стоимость строительных работ.

По версии следствия, в 2011 году один из подрядчиков не исполнил работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки станции метро, передав эту работу третьей стороне. После этого заказчику предоставили справку о стоимости работ на сумму более 330 миллионов рублей, которая, по оценке МВД, была завышена в 20 раз.