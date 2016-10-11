В центре Москвы несколько мужчин ворвались в помещение в доме № 22 по улице Садовой-Триумфальной, где располагается супермаркет сети «Азбука вкуса». Об этом сообщил пресс-секретарь сети Андрей Голубков, передает «РБК».

По словам Голубкова, захватчики «выгнали всех» на улицу из магазина, «вскрыли какие-то помещения» и начали демонтаж вывески супермаркета. «Мы все зафиксировали документально, чтобы были основания для жалоб на незаконные действия, связанные с порчей имущества», — добавил представитель сети.

Он также отметил, что само здание не принадлежит «Азбуке вкуса», а находится в субаренде. По словам Голубкова, «там есть конфликт двух собственников, и длится он очень долго, с 2002 года, — это новый этап этого конфликта».

Сообщения о конфликте также подтвердили в пресс-службе столичного управления министерства внутренних дел. По данным правоохранительных органов, звонок в полицию поступил в 12:30. Однако прибывшие на место сотрудники МВД не обнаружили «никаких противоправных действий или нарушений общественного порядка».

Ранее сообщалось, что Тверской районный суд Москвы после жалобы Роспотребнадзора на 90 дней приостановил работу супермаркета «Азбука вкуса» на Садовой-Триумфальной улице. Как указано на сайте столичного управления ведомства, причиной претензий стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.