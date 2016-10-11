«Левада-центр» провел исследование на тему проявления интолерантности и ксенофобии в российском обществе, в частности, эксперты узнали у жителей страны, проживание каких национальностей на территории государства они хотели бы ограничить. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Как вы считаете, следует ли ограничить проживание на территории России... (опрос «Левада-центра»)

За отсутствие любых барьеров для приезжих высказались 23 % россиян. Столько же считают, что ситуацию с мигрантами стоит использовать «на благо страны».

В исследовании отмечается, что межнациональную напряженность ощущают только 18 % россиян — это минимальный показатель за все время замеров. Возникновение межнациональных конфликтов считают возможным 12 % опрошенных. Отсутствие каких-либо ксенофобских настроений в своем регионе отмечают 79 % россиян.

Опрос проводился в начале августа 2016 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Участие в нем приняли 1 600 человек старше 18 лет.