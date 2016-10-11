Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении личных прав оппозиционера Гарри Каспарова — речь идет о случае в 2007 году, когда полиция не позволила Каспарову вылететь из Москвы в Самару на акцию протеста. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В решении суда отмечается, что в отношении Каспарова были нарушены права на свободу и личную неприкосновенность (пятая статья «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»), на свободу выражения мнения (десятая статья) и свободу собраний и объединений (11-я статья). Также суд постановил, что имели место нарушения 18-й статьи, в которой говорится, что «допускаемые ограничения должны применяться только для тех целей, для которых они предусмотрены».

При этом суд не присудил Каспарову какой-либо материальной компенсации, так как он не подавал на нее заявку.

В мае 2007 года сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево лидеров партии «Другая Россия» Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова при их попытке вылететь в Самару на протестную акцию «Марш несогласных». Их отпустили только после того, как был пропущен следующий рейс. «Марши несогласных» устраивались «Другой Россией» в крупных российских городах с 2005-го по 2008 год. С 2009-го организация проводит 31 числа каждого месяца акцию под названием «Стратегия 31» в защиту 31-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний.