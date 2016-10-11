Лоукостер «Победа» подал иск к изданию «Новая газета». Соответствующее заявление зарегистрировано в базе данных Арбитражного суда Москвы.

Сумма исковых требований составляет 2 миллиона рублей, ответчиком по делу указана Анастасия Егорова. Других деталей в документах суда в настоящее время не приводится.

При этом на сайте «Новой газеты» именем Егоровой подписаны несколько десятков заметок, в том числе материал «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению». Как отмечает РИА «Новости», подтверждения тому, что именно эта публикация стала поводом для обращения в суд, пока нет.

Как сообщили The Village представители «Новой газеты», они узнали об иске из сторонних источников и не располагают судебным документом, в связи с чем не могут прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Новая газета» 10 октября проиграла суд главе «Роснефти» Игорю Сечину, который подавал иск к изданию из-за материала о яхте St. Princess Olga. Суд обязал газету опровергнуть информацию, изложенную в статье, а также удалить саму публикацию с сайта издания. В указанном материале сообщалось, что Ольга Сечина, которую «Новая газета» называет супругой главы «Роснефти», неоднократно отдыхала на яхте St. Princess Olga, недельная аренда которой стоит около миллиона долларов.