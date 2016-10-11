Представители авиакомпании «Победа» прокомментировали The Village ранее поданный лоукостером в Арбитражный суд Москвы иск к изданию «Новая газета» на 2 миллиона рублей, ответчиком в котором указана корреспондент Анастасия Егорова.

«Низкобюджетная авиакомпания „Победа“ обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о защите деловой репутации. На официальном сайте „Новой газеты“ 17 августа 2016 года была опубликована заметка Егоровой А. Г. с необоснованными обвинениями в адрес авиакомпании „Победа“ и порочащая деловую репутацию российского лоукостера. Авиакомпания „Победа“ считает, что редакция „Новой газеты“ опубликовала заведомо ложные обвинения в отношении „Победы“ в рамках заказной кампании против лоукостера, проводимой летом 2016 года. Автор заметки „Квест "Победа"“ строит свои умозаключения на искаженных фактах, которые предлагает аудитории в категорично-утвердительной форме в качестве реальных событий», — говорится в сообщении.

Также представители авиакомпании отмечают, что «Егорова А. Г. обвинила авиакомпанию „Победа“ в постоянной задержке вылетов и „известном только организаторам“ (самому перевозчику) времени вылета, однако „Победа“ входит в число лидеров по пунктуальности среди всех российских авиакомпаний».

Кроме того, по мнению «Победы», «автор обвиняет перевозчика в намеренном рассаживании детей и родителей (якобы такая семья летела с автором на соседних местах)». Эти данные, подчеркивают в авиакомпании, не соответствуют действительности. «На рейсах „Победы“ ребенок до 12 лет обязательно получает место рядом с одним из родителей или с сопровождающим лицом без взимания дополнительных сборов», — добавили в пресс-службе лоукостера.

Вместе с тем представители «Победы» заявили о том, что заметка «Новой газеты» «направлена на формирование отрицательного общественного мнения потенциальных пассажиров авиакомпании». В этой связи авиакомпания «Победа» хочет обязать Егорову «опровергнуть ложные сведения» в «Новой газете» идентичным шрифтом, а также взыскать 2 миллиона рублей в качестве возмещения вреда, «нанесенного деловой репутации компании».

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» подал иск к изданию «Новая газета». Соответствующее заявление зарегистрировано в базе данных Арбитражного суда Москвы. Сумма исковых требований составляет 2 миллиона рублей, ответчиком по делу указана корреспондент издания Анастасия Егорова. В ее материале «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению» журналистка описывает личный опыт поездки рейсом авиакомпании по маршруту Москва — Тюмень и Сургут — Москва.