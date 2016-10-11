В скором времени в России введут уголовную ответственность за допинг. Соответствующие поправки в законодательство анонсировал вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «Интерфакс».

«Мы примем в ближайшее время законы, устанавливающие уголовную ответственность за вовлечение в допинг, за распространение допинга», — заявил политик.

Он также добавил, что власти намерены обеспечить «большую независимость организаций, занимающихся антидопинговыми практиками».