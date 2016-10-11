Стала известна денежная сумма, которую потратят власти на закупку мебели для нового созыва Государственной думы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

160 598 000 рублей потратят власти на закупку мебели для нового созыва Госдумы

Отмечается, что среди заказов значатся «столы деревянные», «шкафы картотечные деревянные», «столы письменные деревянные», а также «шкафы для одежды».

Кроме того, в списке закупаемых товаров фигурируют «тумбы офисные деревянные» — их управление делами намерено приобрести в количестве 521 штуки на сумму около 28 миллионов 789 тысяч рублей. При этом цена тумб различного ассортимента варьируется от 32 тысяч 548 рублей до 110 тысяч 639 рублей за штуку.