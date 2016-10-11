Обновление: добавлена информация о локализации пожара

В бывшем здании пожарного депо на улице Хромова на востоке Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС.

«Двухэтажное здание бывшей пожарной части № 18 горит на улице Хромова. Огнем охвачен весь второй этаж, конструкции которого деревянные. На место ЧП прибыли подразделения МЧС, которые приступили к ликвидации пожара», — рассказал собеседник агентства, отметив, что сведений о пострадавших нет.

Отмечается, что движение транспорта по улице Хромова из-за пожара затруднено.

UPD (19:55): Спасатели ликвидировали пожар в здании на улице Хромова на востоке столицы. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления министерства чрезвычайных ситуаций.

«Локализован пожар в выселенном неэксплуатируемом двухэтажном здании на улице Хромова, дом 36. Пострадавших нет», — заявил собеседник агентства.