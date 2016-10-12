Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков может занять новую должность — помощника президента по международным вопросам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

С мая 2012 года на этом посту работает Юрий Ушаков. По данным издания, ни в Кремле, ни в правительстве, ни в спецслужбах страны претензий к нему нет, но в марте 2017 года Ушакову исполнится 70 лет, что, предположительно, и является причиной для его ухода в отставку. Предполагается, что политик сможет продолжить работу в качестве посла в одной из европейских стран. С 1998 по 2008 годы он был послом России в США.

Помимо Пескова, среди потенциальных преемников Ушакова также значатся посол России в Китае Андрей Денисов и несколько высокопоставленных сотрудников министерства иностранных дел.

Сам Песков заявляет, что для отставки Ушакова «нет никаких признаков».