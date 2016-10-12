В ближайшее время в России могут ликвидировать министерство спорта. Об этом сообщает газета «Советский спорт» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

По данным издания, функции Минспорта, а также Ростуризма и Росмолодежи передадут новому агентству, которое будет подчиняться напрямую правительству. Кто его возглавит, не уточняется.

Таким образом, власти фактически приведут Минспорт к образцу 2012 года. До своего преобразования ведомство носило название Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.

О грядущих перестановках, в том числе и кадровых, в этой сфере во вторник, 11 октября, заявил президент России Владимир Путин. Он предложил закрепить кураторство спорта, туризма и молодежной политики за одним вице-премьером. Предполагается, что им станет Виталий Мутко, нынешний руководитель Минспорта. Сейчас за спорт на уровне вице-премьеров отвечает Аркадий Дворкович, а за туризм и молодежную политику — Ольга Голодец.