Представители компании Google направили нескольким российским общественным активистам и журналистам уведомления с предупреждениями о попытках спецслужб взломать их электронную почту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил оппозиционер Олег Козловский.

По словам Козловского, уведомления получили как минимум 16 человек, в том числе он сам, вице-президент Transparency International Елена Панфилова, бывший муниципальный депутат Максим Кац, бывший фигурант «болотного дела» Николай Кавказский, журналисты Дмитрий Ткачёв, Андрей Бабицкий и Илья Клишин, а также участник исследовательской группы Bellingcat Арик Толер. Козловский уточнил, что большинство из сообщивших о попытке взлома получили уведомления от Google с текстом «Возможно, спецслужбы пытаются украсть ваш пароль». Такое же уведомление на свой почтовый ящик в апреле 2016 года получил журналист Роман Шлейнов.

Вместе с тем консультант по безопасности Transparency International Алексей Шляпужников написал в своем фейсбуке, что произошла попытка «взломов почтовых ящиков гражданских и политических активистов, независимых журналистов и экспертов — Google и Yandex прямо указывают на проправительственных взломщиков». В интервью интернет-изданию Medialeaks он отметил, что атакованы были более сотни почтовых аккаунтов.

Итак, на данный момент известно о 22 целях взлома почтовых ящиков (в основном Gmail) в течение последних суток: - Andrey... Опубликовано Oleg Kozlovsky 11 октября 2016 г.

Сегодня день взломов почтовых ящиков гражданских и политических активистов, независимых журналистов и экспертов. Гугл и... Опубликовано Alexey Shlyapuzhnikov 11 октября 2016 г.

Как отмечает интернет-издание Meduza со ссылкой на слова представителей Google, появление предупреждения о попытке спецслужб получить доступ к аккаунту означает не сам факт взлома, а только то, что в компании полагают, что попытка взлома имела место. Система, предупреждающая пользователей о попытках взлома, работает с 2012 года.