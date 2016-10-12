Министр спорта Виталий Мутко прокомментировал заявления о том, что у возглавляемого им ведомства излишне много полномочий. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Не буду сейчас никого цитировать, но некоторые говорят о каких-то чрезмерных полномочиях министерства. Это глупость. У меня одно полномочие сегодня — получать по голове, особенно когда у нас что-то плохо в стране Виталий Мутко, министр спорта РФ

Одновременно с этим Мутко подтвердил, что в ближайшее время Минспорта будет реформировано и получит новые полномочия. «В нашей истории это уже было: с 2008 по 2012 год было министерство спорта, туризма и молодежной политики», — напомнил он. Одновременно с этим политик назвал далекими от спорта людей, считающих, что министерство могут понизить до уровня агентства.

Предполагается, что в ближайшее время Минспорта объединят с Ростуризмом и Росмолодежью. При этом у новой структуры сменится руководитель. Сам Мутко, скорее всего, станет новым вице-премьером, курирующим развитие спорта, туризма и молодежной политики. Сейчас эти функции лежат на Аркадии Дворковиче и Ольге Голодец.