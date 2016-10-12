Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Россия зовет!», заявила, что потребление россиян должно расти темпами, не ведущими к повышению инфляции и не создающими «пузырей» на рынке. Трансляция с форума ведется на сайте «ВТБ Капитала».

По словам Набиуллиной, темпы роста потребления не должны превышать темпы роста номинальных доходов граждан. Она также добавила, что «нужно стимулировать сбережения населения», для чего экономика нуждается в положительных реальных ставках.

«Должен быть очень правильный баланс между потреблением и сбережением. Тогда потребление начнет постепенно восстанавливаться, и мы уже сейчас видим признаки этого», — заявила Набиуллина, отметив, что инфляция в России «пока остается очень высокой». По мнению Набиуллиной, для инвестиций необходим рост цен на уровне 4 % и ниже.

В начале октября данные холдинга «Ромир» показали, что реальные расходы россиян в сентябре выросли впервые за три года. При этом в августе расходы граждан за вычетом инфляции оказались ниже показателей 2012 года. Что касается реальных доходов россиян, в январе-августе 2016 года они сократились на 5,8 %, при этом в августе темпы их падения (8,3 %) стали максимальными с 2008 года.