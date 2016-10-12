В Сети появилась база данных с номерами и адресами абонентов российских сотовых операторов. Об этом сообщает онлайн-издание TJ.

Сайт «Номер телефона онлайн» предлагает получить информацию примерно о 78 миллионах абонентов сотовых операторов бесплатно. Проверка показала, что в некоторых случаях сервис действительно предоставляет реальные данные о месте регистрации человека. Одновременно с этим в базе обнаружились и ненастоящие номера некоторых популярных персон — например, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Также в некоторых записях упоминаются не физические, а юридические лица.

Более детальное изучение ресурса редакцией The Village показало, что на сайте есть дополнительные платные функции. Зарегистрировавшись в системе, пользователи смогут удалять досье, которые они не хотели бы видеть в общем доступе. За каждый номер придется заплатить 0,008 биткоина, что по состоянию на 12 октября 2016 года равнозначно почти 313 рублям.

Также регистрация позволяет добавлять понравившиеся номера в список контактов и рекомендовать их другим пользователям. Так, на момент публикации заметки в топе рекомендаций значился профиль, в котором якобы представлены данные о президенте России Владимире Путине.

Создатели сайта поясняют, что запустили его по нескольким причинам. Во-первых, из-за ностальгии по телефонным книгам. Во-вторых, из-за «лохотронов, которые заставляют людей подписываться на платные SMS-рассылки, а в обмен ничего не предоставляют». А в-третьих, из желания поддержать развитие биткоина. По их словам, база формируется с помощью API общедоступных источников, поставщиков, специализирующихся на перепродаже личных данных, а также самих пользователей, самостоятельно добавляющих информацию в систему.

Сами сотовые операторы и Роскомнадзор появление базы с данными об абонентах пока не прокомментировали. В августе 2016 года регулятор ограничил доступ к аналогичному ресурсу с информацией о владельцах машин.