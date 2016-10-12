В Государственной думе готовят поправку в регламент, запрещающую передачу депутатских карточек для голосования по доверенности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, среди инициаторов поправки значатся глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев и вице-спикер от этой партии Сергей Неверов. Изменения планируется внести в статью 85 регламента Госдумы. В действующей редакции этой статьи говорится, что «депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования», но не содержится запрет на голосование по доверенности.

«Передача права голосовать — это передача ответственности. Но избиратели выбирали конкретного депутата и именно ему доверили право выражать их мнение, поэтому обязанность проголосовать он игнорировать не может», — прокомментировал ситуацию Неверов.

Ожидается, что поправка в регламент будет внесена на рассмотрение Госдумы 12 октября.