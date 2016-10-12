Лоукостер «Победа» подал в суд иск о защите деловой репутации к интернет-изданию Travel.ru. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на представителей авиакомпании.

«Авиакомпания „Победа“ подала в суд иск на корреспондента Travel.ru о защите деловой репутации. Перевозчик требует, кроме публикации опровержения, компенсацию за вред, причиненный распространением ложных сведений, в размере 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Представители «Победы» отметили, что иск о защите деловой репутации подан к автору статьи «„Победа“ снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете», который, рассказывая о лоукостере, писал о «практике, граничащей с садизмом». Соответчиком по иску выступает само издание Travel.ru.

«К сожалению, в последнее время журналисты и блогеры в погоне за рейтингами и цитируемостью позволяют себе не только недопустимо агрессивные и крайне агитационные выражения, но и откровенную ложь. Но нельзя упускать из виду ответственность этих людей перед аудиторией, вводимой в заблуждение», — добавили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» подал иск к изданию «Новая газета». Сумма исковых требований составляет 2 миллиона рублей, ответчиком по делу указана корреспондент Анастасия Егорова. В ее материале «Квест „Победа“. Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению» журналистка описывает личный опыт поездки рейсом авиакомпании по маршруту Москва — Тюмень и Сургут — Москва и, по мнению авиакомпании, «обвиняет „Победу“ в постоянной задержке вылетов». Представители лоукостера также уточнили, что считают публикацию в «Новой газете» частью заказной кампании против себя, «направленной на формирование отрицательного общественного мнения потенциальных пассажиров авиакомпании».