В России запретят делать ставки на исход спортивных соревнований, в которых принимают участие дети. Об этом сообщил советник президента Российского футбольного союза Денис Рогачёв, передает информагентство RNS.

«Эту меру, по сути, нужно уже быстрее реализовывать, так как это требует только небольшую поправку в закон об игровом бизнесе», — заявил Рогачёв, добавив, что решение было принято на заседании совета по спорту при президенте России.

В апреле 2016 года в министерство спорта с просьбой о запрете принимать ставки на детские и юношеские спортивные соревнования обращалась Российская федерация баскетбола. Ранее РФБ дисквалифицировала десятерых арбитров, у которых обнаружили аккаунты в букмекерских конторах. С этих страниц делались ставки на соревнованиях, проводившихся под эгидой РФБ. Президент федерации Андрей Кириленко тогда заявил, что «РФБ готовит письмо в Государственную думу, цель которого — ограничение ставок на детский спорт».