В России создадут интерактивную карту кризисных центров для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщает газета «Известия».

Предполагается, что этот ресурс поможет женщинам, у которых возникли проблемы с супругом или которым стало негде и не на что жить, в особенности если они находятся в положении или уже обеспечивают не только себя, но и детей. На этом сайте они смогут бесплатно узнать, где находятся ближайшие кризисные центры для женщин и какие услуги они оказывают — например, предоставляется ли в них проживание. По предварительной информации, наполнением ресурса займутся сами пользователи.

В дополнение к интерактивной карте кризисных центров в России также собираются запустить единую горячую линию, по которой женщины, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, смогут узнать, на какую помощь они могут рассчитывать.

Над соответствующим проектом работают представители Общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Последняя считает, что кризисные центры являются более адекватной альтернативой абортам и бэби-боксам, так как в них женщина сможет получить социальную и материальную поддержку. «Будущей матери, матери с ребенком нужно, чтобы она понимала, что не останется одна», — уточнила детский омбудсмен.

Сейчас власти ведут учет только государственных центров помощи женщинам, однако значительная часть таких учреждений организована некоммерческими организациями, поэтому полная и систематизированная информация о них отсутствует. «Ситуация осложняется тем, что не во всех центрах можно жить, не везде принимают женщин без прописки, не везде помогают женщинам, освободившимся из мест заключения», — добавляют в Общественной палате. Кроме того, в некоторых регионах вообще нет кризисных центров как таковых. Вместо них работают центры помощи семье, в которых женщина может получить материальную поддержку, но не психологическую помощь.