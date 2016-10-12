Президент России Владимир Путин, выступаяна форуме «Россия зовет!» высказался на тему антироссийских санкций, затронув, в частности, тему возможной международной изоляции страны. Слова Путина приводит ТАСС.

Что касается изоляции... Да у них моторесурса и бензина не хватит, чтобы все наши границы объехать! Какая может быть изоляция для такой страны, как Россия? Мы считаем, что это вредно очень, нужно идти не по пути давления и шантажа, по пути поиска компромиссов. Если поддаваться этому шантажу, то, в конечном итоге, потеряем и в сфере экономики. Этого Россия не может допустить, потому что она этого не переживет! владимир путин, президент России

Также Путин подчеркнул, что изоляция России «исключена» и является только инструментом давления. Вместе с тем, по словам главы государства, позиция России в вопросе санкций «очевидна и подтверждается всеми экспертами». По мнению Путина, любые ограничения в сфере экономики, продиктованные политическими соображениями, «вредны для всех».

В середине сентября стало известно, что Совет Европейского союза продлил на полгода — до 15 марта 2017 года — действие санкций против России. Санкции в отношении российских чиновников и компаний включают в себя, в частности, запрет на въезд в страны ЕС и замораживание находящихся на территории этих стран активов. На сайте Совета уточняется, что ограничения касаются 146 человек и 37 компаний. Ранее в сентябре США заявили, что намерены расширить список российских компаний, для которых экспорт в Штаты будет ограничен.