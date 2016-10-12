Министерство финансов обнародовало проект федерального бюджета на 2017–2019 годы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В номинальном выражении доходы бюджета составят 13,44 триллиона рублей. При этом расходы, по прогнозам, составят 16,18 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 2,74 триллиона рублей.

Из законопроекта также следует, что закрытые расходы составят в 2017 году около 13,31 триллиона рублей. Таким образом, будет спрятано примерно 18 % всех расходов.

На ближайшие три года Минфин предлагает изменить структуру финансирования дефицита бюджета, меньше используя суверенные фонды и больше используя заёмные средства, пишет «РБК». Из резервного фонда планируется забрать на покрытие дефицита бюджета 1,15 триллиона рублей. Тем самым резервные средства полностью исчерпают в 2017 году. Также 600 миллиардов рублей предлагается потратить из Фонда национального благосостояния. Внешние заимствования, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета, по планам Минфина составят 7 миллиардов долларов в год. Из внутреннего рынка будут занимать ежегодно до 1,05 триллиона рублей.

Как ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, трехлетний бюджет составлен до 2019 года с учетом санкций, введенных в отношении России.