Московский городской суд отменил решение об аресте имущества бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, и его бывшей жены Эллы Белых. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение было принято по итогам рассмотрения жалобы, поданной адвокатами Никиты и Эллы Белых. Как уточняет «Интерфакс», защита указала на тот факт, что под арест попала недвижимость, с 2010 года принадлежащая супруге обвиняемого, которая в уголовном деле не фигурирует. Кроме того, Басманный суд арестовал все имущество Белых, не оставив ему места для жительства, что противоречит закону.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество Белых по уголовному делу о получении взятки. Арестован был деревянный дом и участок в Подмосковье, автомобиль, двухкомнатная квартира в Перми и доля в еще одной квартире, а также несколько десятков тысяч рублей на счетах.

Никиту Белых задержали 24 июня в московском ресторане по подозрению в получении взятки. По версии следствия, он получил 140 тысяч евро наличными за покровительство коммерческим структурам. Сам губернатор утверждал, что эти деньги должны были пойти на «нужды Кирова». На политика завели уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до 15 лет.