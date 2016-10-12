Министерство юстиции России попросило Конституционный суд проверить возможность выполнить решение ЕСПЧ о компенсациях бывшим акционерам ЮКОСа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минюст считает, что обязательства, возложенные на Российскую Федерацию оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ», — написало ведомство.

Речь идет о выплате компенсации в размере 1,87 миллиарда евро по решению, которое было вынесено в июле 2014 года. Тогда ЕСПЧ решил, что власти в 2000-х годах незаконно удвоили налоговые штрафы «ЮКОСу» и допустила другие нарушения. Решение вступило в силу в декабре 2014-го.

Однако Минюст заявил, что пока Конституционный суд не оценит решение ЕСПЧ, он не станет выплачивать компенсацию. Конституционный суд тогда сообщил, что Россия может отступить от выполнения решений ЕСПЧ. В декабре 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет КС РФ оценивать, стоит выполнять решение ЕСПЧ.