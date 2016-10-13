За последний год уровень доверия россиян к власти упал почти в два раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного специалистами «Левада-центра» через неделю после выборов.

Из отчета организации следует, что в конце сентября 2016 года о своем доверии Госдуме заявили лишь 22 % опрошенных против 40 % в 2015 году. Также пошатнулась вера россиян в правительство. За год уровень доверия кабинету министров опустился с 45 до 26 % — до минимума с 2011 года. Лояльность населения президенту также пошла на убыль. В 2016 году его поддержали 74 % респондентов (в прошлом году было 80 %).

Замглавы «Левада-центра» Алексей Гражданкин отмечает, что доверие россиян власти возвращается к показателям, наблюдавшимся до присоединения Крыма к России. «Люди в ситуации осажденной крепости готовы какое-то время поддерживать происходящее, но потом ограничения, в которых они оказались, начинают сказываться на отношении к системе власти в целом», — поясняет он.

В мае 2016 года уже сообщалось о резком снижении доверия россиян президенту России Владимиру Путину и премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. Тогда оба показателя обвалились до двухлетнего минимума из-за противоречивых сообщений о будущем пенсионной и налоговой системы России и неопределенности по поводу участия страны в военной операции в Сирии.