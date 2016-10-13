В проекте федерального бюджета на 2017–2019 годы предусмотрено снижение финансирования государственных средств массовой информации на 6–20 % к 2019 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект федерального бюджета России на 2017–2019 годы.

Согласно документу, информационному агентству ТАСС к 2019 году правительство выделит 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года (1,81 миллиарда рублей). При этом телеканал Russia Today в 2017 году получит столько же, сколько и в 2016 году, а именно 17,5 миллиарда рублей. В 2018 году государственные дотации телеканала сократятся на 8 % — до 16,3 миллиарда рублей.

Кроме того, финансирование холдинга ВГТРК снизится на 9 %, до 20,5 миллиарда рублей. Уточняется, что в 2016 году на работу медиахолдинга было выделено 22,5 миллиарда рублей, в 2017-м показатель снизится до 21,26 миллиарда рублей, а в 2018-м — до 19,82 миллиарда рублей. Вместе с тем информационное агентство «Россия сегодня» получит из федерального бюджета 5,4 миллиарда рублей в 2019 году, таким образом, его финансирование снизится на 12 % относительно 2016 года, когда на работу СМИ было выделено 6,1 миллиарда рублей.

Новый проект бюджета будет рассматриваться в правительстве 13 октября и до 28 октября должен быть внесен в Государственную думу. По прогнозам Минфина, дефицит бюджета в 2017 году составит 3,16 % ВВП, в 2018 году — около 2,16 % ВВП, а в 2019 году — 1,15 % ВВП. В проекте предусмотрено также снижение инфляции до 4 % в 2017 году при курсе доллара на уровне 71,1 рубля.