Правительство определилось с предполагаемыми затратами на содержание Росгвардии в 2017–2019 годах. Это следует из законопроекта о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

630 900 000 000 рублей планируется

потратить на Росгвардию

в 2017–2019 годах

Из документа следует, что в 2017 году новая структура получит 211 миллиардов рублей. 196,9 миллиарда из них пойдут на обеспечение внутренних войск. В 2018 году на Росгвардию потратят 210 миллиардов рублей, а в 2019-м — 209,9 миллиарда. По 195 миллиардов рублей из этих сумм направят на внутренние войска.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. В его состав вошли от 350 до 400 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. Служащим нацгвардии разрешено применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.