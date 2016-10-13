Министерство финансов заложило в бюджет на 2017 год 600 миллионов рублей, которые могут понадобиться для выплаты компенсаций истцам по делам в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает агентство «РБК».

Судя по проекту федерального бюджета России на 2017–2019 годы, эти расходы отнесли к подразделу «Другие общегосударственные вопросы».

Сумма, которую Минфин заложил на выплаты по решениям ЕСПЧ, свидетельствует о том, что Россия не собирается выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 1,87 миллиарда евро. Минюст уже попросил Конституционный суд проверить, не нарушает ли решение ЕСПЧ о несоблюдении прав нефтегазовой компании на защиту собственности отдельные положения Конституции России. В конце 2015 года Конституционному суду разрешили игнорировать решения международных судов, если они противоречат высшему закону страны.