Пользователь Facebook Люся Малкис рассказала на своей странице в социальной сети о попытке ликвидации строителями мемориальной доски Осипу Мандельштаму в сквере вокруг памятника поэту на улице Забелина в Москве.

«Отбивают перфоратором одну из самых гениальных в Москве мемориальных досок — „Я хочу, чтоб мыслящее тело превратилось в улицу, в страну“. Доска делает сквер кенотафом О. Э. Мандельштама, у которого, как известно, никакой другой могилы нет. Этот сквер — по сути, и есть место его захоронения, то, во что превратилось его тело. Когда уже прекратится этот вандализм, это благоустройство, в отсутствие ответственных за данное действие авторов?» — написала Малкис.

В данный момент идет разрушение сквера Осипа Мандельштама, который спроектировал архитектор александр бродский. Отбиваю... Опубликовано Люсей Малкис 13 октября 2016 г.

Она также добавила, что вызвала сотрудников правоохранительных органов, после чего «на место оперативно приехал инспектор Мосгорнаследия, тут же явились техинспекторы подрядчика». Отмечается, что прибывшие следом полицейские приостановили работы как минимум на сутки до выяснения обстоятельств.

Как сообщили The Village в управе Басманного района, работы по ремонту забора в сквере вокруг памятника Мандельштаму проходят в плановом режиме и не предполагают ликвидации или демонтажа мемориальной доски. Представители ведомства уточнили, что, как только ремонт будет закончен, доску вернут на прежнее место в ее первозданном виде.

Сквер, в котором установлен московский памятник Осипу Мандельштаму, располагается между домом № 5 по улице Забелина и домом № 10 по Старосадскому переулку.