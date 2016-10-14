Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал найти напавшего на дочь бойца Федора Емельяненко и наказать его. Об этом говорится в заявлении Кадырова на официальном сайте главы и правительства Чеченской Республики.

По мнению Кадырова, нападавший преследовал цель спровоцировать межнациональную рознь.

И судить следует не только за избиение девочки, но и за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни. Трудно поверить, что преследовалась цель только лишь нанести побои, причинить физическую боль, ограбить. С большой вероятностью можно говорить, что стояла задача вызвать широкий общественный резонанс. рамзан кадыров, глава Чеченской Республики

«Поднявшего руку на девочку, чья бы она ни была, нельзя назвать человеком, мужчиной. Это бесполое ничтожество и настоящий шайтан, для которого нет ничего», — также заявил Кадыров. При этом он отметил, что представители Чечни тоже работают в направлении поиска нападавшего и готовы оказать максимальное содействие.

12 октября «Р-Спорт» сообщил, что дочь российского бойца Федора Емельяненко, который недавно публично раскритиковал проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Кадырова, избил неизвестный мужчина. После нападения дочка спортсмена попала в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, откуда была выписана 13 октября.