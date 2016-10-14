Два торговых центра в разных районах Москвы эвакуированы после анонимных звонков с сообщениями о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция проверяет анонимные сообщения об угрозе взрыва в ТЦ „12 месяцев“ на Большой Тульской улице и в ТЦ „Манго“ на Хабаровской улице. Из зданий эвакуированы люди, помещения проверяют кинологи со служебными собаками», — рассказали в полиции.

Сейчас пытаются установить личности звонивших.