Пресненский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мэрии столицы Эраста Матаева, который заехал на автомобиле на пешеходную зону на Арбате и избил девушку, снимавшую его на телефон. Об этом сообщила «Дождю» пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

Уголовное дело решено прекратить, поскольку стороны примирились. Матаев заплатил девушке компенсацию в размере 50 тысяч рублей за причиненный вред. Пострадавшую эта сумма устроила.

В конце июля пассажир BMW с правительственными номерами серии «АМР» напал на девушку на Старом Арбате. Видео случившегося вскоре появилось на YouTube. На нем видно, как автомобиль движется по пешеходной зоне улицы Арбат, а вышедший из машины Эраст Матаев пытается силой отогнать людей, мешающих движению. Одна из девушек решила заснять происходящее, за что Матаев набросился на нее. В отношении Матаева возбудили уголовное дело по статье 167 части 2 за «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений».