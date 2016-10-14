В ближайшее время в России появится Национальная стратегия действий в интересах женщин. Об этом сообщает газета «Известия».

Разработкой документа по поручению президента России Владимира Путина занимается министерство труда и социальной защиты населения. Оно собирает инициативы, направленные на обеспечение равных прав и свобод для представительниц женского пола и устранение дискриминации по гендерному признаку, которые планируется реализовать в период с 2017 по 2022 год.

В частности, стратегией предусмотрено увеличение представительства женщин во власти. Изначально даже рассматривалась идея введения 30 %-ных гендерных квот в законодательных и представительных органах, однако затем от нее отказались.

Кроме того, чиновники планируют провести либерализацию законодательства для беременных и женщин с малолетними детьми за счет более широкого применения оснований для их освобождения от отбывания наказания за преступления средней тяжести. Сейчас эти правила распространяются лишь на тяжелобольных людей и инвалидов.

14 октября проект стратегии поступил на обсуждение в Общественную палату. Во время обсуждения документа представители Российской академии наук предложили включить гендерную проблематику в образовательный стандарт. Это позволило бы проводить лекции по феминизму в школах.

Одна из проблемных тем сейчас — это преодоление гендерных стереотипов. В обществе сложилась тенденция, когда женщину представляют как мать, хозяйку, объект сексуального восприятия и удовлетворения потребностей Светлана Петрова, директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда

Стратегия должна была поступить на рассмотрение правительства еще 30 сентября, но в министерстве труда пока не до конца определились с некоторыми положениями документа. Предполагается, что план первоочередных мероприятий в этой сфере будет готов к 15 ноября.