Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Московского метростроя» в пользу Сбербанка России 109 миллионов индийских рупий. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее «Мосметрострой» выигрывал тендеры на строительство тоннелей метро в индийских городах Ченнаи и Мумбаи. Деньги c ММС должны быть взысканы в рублях по курсу Центробанка на день исполнения решения. На 14 октября 109 миллионов индийских рупий равно примерно 103,1 миллиона рублей.

Представители «Мосметростроя» просили отложить заседание, поскольку еще продолжаются переговоры о мирном урегулировании спора. Однако представитель Сбербанка выступила против откладывания слушания, хотя подтвердила факт ведения переговоров. По словам представителя банка, мировое соглашение можно заключить на любой стадии процесса.

«Мосметрострой» — крупнейший метростроитель России. По данным Стройкомплекса Москвы, на его долю приходится примерно 36 % всех работ по строительству метро. Однако по состоянию на конец 2014 года общая задолженность группы превышала 29,5 миллиарда рублей. Компания завершила год с 848 миллионами рублей чистого убытка. А летом 2015 года рабочие одной из организаций «Мосметростроя» — «СМУ-5»— устроили акцию протеста с требованием погасить долги по зарплате. Компания зарплату рабочим выплатила. В марте появилась информация, что у «Мосметростроя» имеется большая задолженность перед кредиторами (прежде всего перед «Банком Москвы»), накопленная при предыдущих собственниках.