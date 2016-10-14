Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального подал в суд на «Открытое правительство», которое не рассмотрело в отведенный срок петицию с требованием отменить законы «пакета Яровой». Об этом в Twitter сообщает один из юристов фонда Леонид Волков.

Я обратился в суд по поводу преступного бездействия министра Абызова в отношении петиции на РОИ о «пакете Яровой»https://t.co/SY9kcLCalr pic.twitter.com/3kfOjUAdZ4 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 14 октября 2016 г.

Петицию, размещенную на сайте Российской общественной инициативы 8 июля, за месяц подписали 100 098 человек. Против высказались 1 439 человек. По мнению Волкова, игнорирование чиновниками инициативы нарушает права всех подписавшихся.

В 2012 году Владимир Путин предложил рассматривать все петиции, которые подписали более 100 тысяч человек. Вскоре после этого было создано «Открытое правительство», которое должно проводить экспертизу популярных инициатив и вносить их на рассмотрение в Госдуму.