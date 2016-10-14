Блогеру Антону Носику, приговоренному к штрафу по обвинению в экстремизме, выдали копию приговора, в которой допущена ошибка в его инициалах. Об этом Носик написал у себя в блоге.

В тексте приговора указан подсудимый Носик А. Ю, хотя его зовут Антон Борисович Носик.

Копию приговора Носику доставили только спустя 11 дней после приговора. В тексте говорится, что срок обжалования, который составляет 10 дней, уже истек.

Дело против Носика возбудили из-за поста под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» и его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу бомбардировок страны. По мнению следствия, слова Носика возбуждают ненависть по национальному признаку. В его выступлении на радио эксперты также нашли «лингвистические и психологические признаки возбуждения розни». 3 октября суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей.