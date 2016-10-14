В «Открытом правительстве» объяснили задержку рассмотрения петиции по «пакету Яровой»
Глава «Открытого правительства» Михаил Абызов объяснил, почему рабочая группа все еще не рассмотрела петицию по «пакету Яровой». По его словам, это произошло из-за изменения ее состава, передает «Интерфакс».
«Мы ценим внимание, которое коллеги из ФБК уделяют работе органов власти с гражданскими инициативами, — это правильное направление для совместной работы. В то же время хотелось бы порекомендовать коллегам из ФБК внимательнее следить за сообщениями по этой тематике, чтобы не тратить время и ресурсы на неконструктивные претензии», — сказал Абызов.
Перед этим стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального подал в суд на «Открытое правительство», которое не рассмотрело в отведенный срок петицию с требованием отменить законы «пакета Яровой». Петицию, размещенную на сайте Российской общественной инициативы 8 июля, за месяц подписали 100 098 человек. А в 2012 году Владимир Путин предложил рассматривать все петиции, которые подписали более 100 тысяч человек.
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