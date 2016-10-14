Глава «Открытого правительства» Михаил Абызов объяснил, почему рабочая группа все еще не рассмотрела петицию по «пакету Яровой». По его словам, это произошло из-за изменения ее состава, передает «Интерфакс».

«Мы ценим внимание, которое коллеги из ФБК уделяют работе органов власти с гражданскими инициативами, — это правильное направление для совместной работы. В то же время хотелось бы порекомендовать коллегам из ФБК внимательнее следить за сообщениями по этой тематике, чтобы не тратить время и ресурсы на неконструктивные претензии», — сказал Абызов.

Перед этим стало известно, что Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального подал в суд на «Открытое правительство», которое не рассмотрело в отведенный срок петицию с требованием отменить законы «пакета Яровой». Петицию, размещенную на сайте Российской общественной инициативы 8 июля, за месяц подписали 100 098 человек. А в 2012 году Владимир Путин предложил рассматривать все петиции, которые подписали более 100 тысяч человек.