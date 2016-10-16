Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Гоа прокомментировал ранее появившуюся информацию о готовящихся в США кибератаках на Россию. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения. От наших американских друзей можно ожидать всего чего угодно. Ну что он (Джо Байден — вице президент США — прим.ред.) такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают? владимир путин, президент России

Вместе с тем, комментируя слова журналиста о том, что Байден пообещал послать российскому президенту сигнал о том, что последний «ответит за хакерские атаки», Путин сказал: «Мы умеем друг друга послать».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителей разведки США сообщил, что администрация президента Штатов обратилась к ЦРУ с просьбой подготовить кибератаки против России. Уточнялось, что операция разрабатывается в ответ «на вмешательство в выборы американского президента», в котором Россия обвиняется.

