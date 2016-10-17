Граждане России, не отчитавшиеся до 1 июня о наличии банковских счетов за границей, получили приглашения на собеседование в налоговые инспекции. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В распоряжении издания есть одно из таких писем — в нем говорится, что получатель не предоставил отчета о движении денежных средств, поэтому должен лично явиться в налоговую. За неявку грозит штраф. Сумма штрафа, а также цель посещения ФНС не уточняются.

«Необходимо убедиться, что имеющий иностранные счета гражданин является валютным резидентом и отчет в ИФНС предоставлять был обязан», — рассказали «Коммерсанту» в ФНС.

Эксперты, с которыми поговорили в издании, полагают, что граждан вызывают в налоговые именно для беседы, а не для того, чтобы составить на них протокол о нарушении.