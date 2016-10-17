Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал о сроках восстановления реальных доходов жителей страны на докризисном уровне. Слова Топилина приводит информагентство «Прайм».

«Я говорю о тех реальных показателях зарплат и пенсий. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется уже в 2017–2018 годы. И вот в течение трех лет, в 2018–2019 году, мы исходим из того, что эти доходы восстановятся», — заявил Топилин.

Уточняется, что ранее свой прогноз относительно роста доходов россиян дал зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. Он заявил, что реальные доходы граждан страны выйдут на докризисный уровень в 2020 году. «У нас огромный провал по реальным доходам населения и в 2015 году, и в 2016 году, достаточно умеренные и медленные темпы роста на 2017–2019 годы. Мы только где-то к 2020 году выйдем на докризисные показатели по реальным доходам населения», — уточнил Клепач.

По данным Росстата, в 2014 году снижение реальных доходов россиян составило 0,7 %, в 2015 году — 4,7 %, за восемь месяцев 2016 года — 5,8 %. При этом в августе 2016 года падение реальных доходов населения ускорилось до максимального уровня с декабря 2008 года — на 8,3 %.