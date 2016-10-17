Гагаринский районный суд Москвы приговорил сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова к обязательным работам по делу о гонках с полицейскими на машине Geländewagen. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокуратура требовала для него два года и один месяц лишения свободы. Обвиняют Шамсуарова и двух других фигурантов — Виктора Ускова и Абдувахоба Маджидова — по двум статьям: по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса («применение насилия в отношении представителя власти») и по части 1 статьи 319 УК («оскорбление представителя власти»). По первой статье Шамсуарова признали виновным, по второй оправдали.

Уточняется, что Шамсуаров и Усков своей вины не признали. Абдувахоб Маджидов признал свою вину частично. На суде он заявил, что «оскорблял сотрудников правоохранительных органов, но не угрожал им».

22 мая автомобиль Mercedes Geländewagen без номеров, принадлежащий сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, устроил гонки с полицией, неоднократно нарушая правила дорожного движения. При этом Шамсуаров сидел на пассажирском сиденье и вел видеотрансляцию событий.

Следственный комитет возбудил в отношении Руслана Шамсуарова, Абдувахоба Маджидова и других находившихся в машине лиц уголовное дело об оскорблении представителей власти (статья 319 УК РФ), а также об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) за гонки по Москве на внедорожнике Geländewagen. В конце июня Маджидову назначили 200 часов исправительных работ и лишили его прав на четыре месяца.