Прокуратура Москвы начала проверку в связи с вывешиванием неизвестными манекена с маской писателя Александра Солженицына на воротах перед столичным музеем истории ГУЛАГа. Об этом сообщает ТАСС.

«По обращению заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова организована проверка», — заявила представитель прокуратуры столицы Елена Россохина, добавив, что следственные действия будут касаться исполнения законодательства о противодействии экстремизму.

11 октября стало известно, что Музей истории ГУЛАГа будет добиваться привлечения к ответственности активистов из Российского коммунистического союза молодежи, повесивших манекен с маской писателя Александра Солженицына на воротах перед музейным зданием. При этом директор музея Роман Романов назвал акцию «кощунством» и «мракобесием».

Члены РКСМ повесили у входа в Музей истории ГУЛАГа в Москве манекен с портретом Солженицына в субботу, 8 октября. Согласно заявлению, размещенному на сайте организации, музей ГУЛАГа, памятники Солженицыну и мемориалы жертвам сталинизма являются попыткой правительства «прикрыть собственную политическую несостоятельность, закручивание гаек и раздрай в государстве». Самого писателя члены РКСМ называют «врагом Родины» и лжецом, а музей ГУЛАГа — «предательским».