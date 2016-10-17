В Москве объявили конкурс на разработку схемы архитектурно-художественного освещения фасадов зданий центров государственных услуг — стоимость контракта составляет почти 17 миллионов рублей. Об этом The Village рассказали в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике.

Будущему подрядчику предстоит разработать схему устройства архитектурно-художественного освещения лицевых фасадов 118 зданий филиалов центров госуслуг во всех округах Москвы. Согласно документации, система освещения должна включать комплекс современных установок архитектурного и ландшафтного освещения, «обеспечивающих зрительный комфорт и художественную выразительность вечерней светоцветовой среды».

Победитель конкурса будет известен после 31 октября. Срок выполнения всех работ — конец декабря 2016 года.