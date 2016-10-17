В Великобритании заблокировали все счета телеканала Russia Today. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила главный редактор медиа Маргарита Симоньян.

«Нам закрыли счета в Британии. Все счета. „Решение пересмотру не подлежит“. Да здравствует свобода слова!» — написала Симоньян.

Нам закрыли счета в Британии. Все счета. 'Решение пересмотру не подлежит'. Да здравствует свобода слова! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 17 октября 2016 г.

Она также отметила, что в настоящее время юристы телеканала ищут способы выхода из этой ситуации для продолжения работы на территории Великобритании. «Мы пытаемся понять, что это означает и можем ли мы вообще работать в Великобритании, или проблемы только в этом банке», — приводит слова Симоньян интернет-издание Slon со ссылкой на «Интерфакс».

С комментарием по поводу ситуации также выступила на своей станице в Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Похоже, уходя из ЕС, Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова», — написала она.

Маргарита Симоньян сообщила, что все счета телеканала Russia Today в Британии заблокированы, это окончательное решение, ... Опубликовано Марией Захаровой 17 октября 2016 г.

Отмечается, что годом ранее у RT уже были подобные проблемы: тогда банк Barclay's заблокировал счет телеканала. По данным СМИ, это случилось из-за того, что гендиректор канала Дмитрий Киселев находился под санкциями.