В понедельник, 17 октября, атмосферное давление на базовой московской метеостанции на ВДНХ достигло 765 миллиметров ртутного столба — это самый высокий показатель для второго осеннего месяца с 1987 года. Об этом сообщают «Метеоновости».

«Второй день подряд пожилые люди испытывают „погодный дискомфорт“. В понедельник он усиливается еще и возмущенным магнитным полем», — говорится в сообщении.

Также представители метеослужбы отметили, что высокое атмосферное давление продержится в столичном регионе до конца недели. В этот период в Москве ожидается сухая и холодная погода.

В январе 2016 года в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Так, утром 13 января давление упало до 721,7 миллиметра ртутного столба, что стало рекордным показателем с 1946 года.