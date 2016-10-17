Член комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Петренко выступила с предложением ввести в Уголовный кодекс России статью за сокрытие доходов граждан, обязанных платить алименты. Слова Петренко приводит информагентство «Москва».

«Я считаю, что должна быть введена статья в Уголовный кодекс за сокрытие своих доходов алиментщиками. И в отношении работодателя, который укроет доходы, и в отношении конкретного человека, который скрывает этот доход. Другого пути нет, мы должны защищать ребенка», — заявила Петренко.

Он также отметила, что озвученная инициатива будет проработана.